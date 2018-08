Cine era omul de legatura al SRI la ICCJ

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a dezvaluit ca are informatii potrivit carora in perioada urmatoare vor fi facute publice poze cu judecatorul Ionut Matei, de la Inalta Curte, cand merge la Florian Coldea, sustinand ca magistratul era omul de legatura in baza protocolului cu SRI. “Am informatia ca apar poze… [citeste mai departe]