Australia suspendă ajutorul direct către Autoritatea Naţională Palestiniană Australia a anuntat luni ca nu va mai acorda ajutor direct guvernului Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), pe fondul ingrijorarilor ca bugetul ANP ofera ajutor persoanelor "condamnate pentru violenta motivata politic", relateaza dpa. Decizia Australiei are loc in conditiile in care Statele Unite, unul dintre principalii contributori, are de asemenea in vedere taierea ajutoarelor catre ANP din cauza sutelor de milioane de dolari acordate detinutilor palestinieni din Israel. Unii dintre acestia au fost condamnati pentru uciderea de soldati si civili israelieni, iar Israelul a denuntat aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

