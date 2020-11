Stiri pe aceeasi tema

- Frontiera dintre statele australiene Victoria si New South Wales, cu populatiile cele mai mari din tara, s-a redeschis luni, la un minut dupa miezul noptii, informeaza dpa si Reuters. Circulatia dintre cele doua state fusese intrerupta timp de 138 de zile, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.

- Numarul doi Al Qaida a fost ucis in Iran in luna august de catre agenti israelieni care au actionat la cererea SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului The New York Times, care citeaza oficiali din cadrul serviciilor de informatii, relateaza Reuters.

- Coca-Cola Amatil Ltd a confirmat luni ca firma Coca-Cola European Partners i-a oferit 9,23 miliarde dolari australieni (6,58 miliarde dolari SUA) pentru a o achizitiona, aceasta putand fi cea mai mare tranzactie din 2020 din Australia, transmit Bloomberg si Reuters citate de Agerpres. Coca-Cola European…

- Un om de stiinta rus a fost detinut in Siberia pentru ca ar fi transmis tehnologie Chinei, relateaza joi presa din Rusia, preluata de Reuters. Aleksander Lukanin, un om de stiinta de 64 de ani din orasul siberian Tomsk, a fost retinut marti dupa ce s-a intors din China unde a lucrat pentru…

- Trupe si tancuri americane vor ajunge in Lituania maine pentru o misiune de doua luni in apropierea frontierei cu Belarus. Totuși, guvernul de la Vilnius spune ca acesta nu este un mesaj indreptat catre statul vecin sustinut de Rusia, unde protestele continua, relateaza Reuters, citata de Agerpres .