- Adrian Veștea (PNL), ministrul Dezvoltarii, a declarat ca 250 de primari au cerut derogari de la ordonanța prin care Guvernul vrea sa țina sub control cheltuielile publice pe final de an. Demnitarul a transmis ca ii va susține pe primari privind investițiile deja stabilite.

- Premierul Ciolacu i-a acuzat pe primarii care se vaita pe Facebook de faptul ca nu au bani. Au in cont excedent de sute de milioane, spun Ciolacu, care a lasat sa se ințeleaga ca nu poate fi pacalit, pentru ca ”vine acolo”, adica a lucrat in administrație. „Exista și primari care se plang in continuu…

- Ordonanța austeritații lasa Salvamont Gorj fara o ambulanța performanta. In curtea Serviciului Public al Salvamont Gorj ar fi trebuit sa ajunga și un snowmobil modern, insa nu mai este cazul. Consiliul Județean Gorj a alocat fonduri pentru achizițiile respective, dar licitația pentru ambulanța a ajuns…

- Parada militara de 1 Decembrie la Alba Iulia, in pericol din cauza masurilor de austeritate. Gabriel Pleșa: „Sa vedem daca se va vota aceasta ordonanța” Parada militara de 1 Decembrie la Alba Iulia, in pericol din cauza masurilor de austeritate. Gabriel Pleșa: „Sa vedem daca se va vota aceasta ordonanța”…

- Evenimentele de sfarșit de an se pot derula in limita mediei plaților din cursul anului. Am pus acest lucru in Ordonanța de Urgența pentru ca este de domeniul normalitații un pom de Craciun, cadouri pentru copiii sarmani, organizarea in condiții decente a sarbatorilor de iarna, sa poata sa fi derulate,…

- Incepind cu anul școlar 2023-2024, 410.000 de copii din medii defavorizate vor primi tichetele educaționale de 500 de lei, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.Șeful Executivului a precizat ca prin Ordonanta de Urgenta, Guvernul va acorda tichete sociale in valoare de 500 de lei pentru fiecare copil…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține ca Ordonanța privind stoparea creșterii prețurilor pentru alimentele de baza va fi prelungita și ca se va discuta și despre extinderea listei cu produse alimentare cu adaos comercial limitat.„Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri,…

- Guvernul a pregatit o Ordonanța de Urgența pentru masuri fiscale prin care baga in același coș toate tichetele cadou și voucherele oferite angajaților, le transforma in bani, dar le și elimina, in 2024, pentru ca nu sunt suficienți bani la buget. Dupa ce