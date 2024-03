Aurul atinge un nou record de peste 2.200 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 33,58 de bani (0,11%), pana la o cotatie de 316,8932 lei, de la 316,5574 lei, cat anuntase Banca Nationala a Romaniei (BNR), cu o zi in urma, inregistrand astfel o noua valoare-record. Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat…

- Pretul aurului a atins un nou nivel record miercuri, bazandu-se in principal pe asteptarile de relaxara monetara in SUA, in timp ce pretul paladiului a revenit peste pragul de 1.000 de dolari, pentru prima data dupa 12 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Pretul spot al aurului a castigat…

- In raport cu dolarul american, bitcoin se afla in prezent la 66.700 de dolari, la doar 4% de maximul istoric. Daca prețul continua pe traiectoria actuala, este posibil sa atinga 69.000 de dolari și un nou maxim istoric fața de dolarul american in cursul acestei saptamani.Forța motrice din…

- Costul bitcoin a crescut la 65 de mii de dolari pentru prima data din 15 noiembrie 2021, arata datele platformei Binance. Astfel, bitcoin a crescut treptat pana la valorile sale maxime ale nivelului din 2021. Creșterea apare in contextul in care cei mai mari mineri americani au fost forțați sa reduca…

- Avocatii care au obținut anularea compensatiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, cer acum onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, platibile sub forma de actiuni ale producatorului de masini electrice Tesla, transmite Reuters.

- Bitcoin a trecut sarit de 45.000 de dolari marți, pentru prima data din aprilie 2022, susținut de optimismul in jurul posibilei aprobari a fondurilor Bitcoin spot tranzacționate la bursa, noteaza Reuters. Bitcoin a atins un maxim al ultimelor 21 de luni, 45.922 de dolari, dupa ce anul trecut a caștigat…

- Moment unic in istoria explorarii spațiului. Sonda Parker va atinge viteza record de 195 de km pe SECUNDA, in drum spre Soare Moment unic in istoria explorarii spațiului. Peste un an de acum inainte, pe 24 decembrie 2024, Sonda Solara Parker a NASA va trece pe langa Soare cu o viteza uimitoare de 195…

- Livrarile Tesla vor atinge un record, dar nu se ridica la nivelul așteptarilor lui Elon MuskEste de așteptat ca Tesla sa inregistreze un alt trimestru record pentru livrarile de vehicule electrice (EV), probabil departe de ambițiosul obiectiv intern de 2 milioane de unitați anuale pe care CEO-ul…