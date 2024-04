Stiri pe aceeasi tema

- Prețul aurului a crescut cu aproape 3% in aceasta saptamana, iar la inceputul sesiunii de azi, a atins un record de 2.400,35 de dolari. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova Analiștii precizeaza…

- Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 65,94 de bani (0,2%), pana la o cotatie de 336,9552 lei, de la 336,2958 lei, cat anuntase Banca Nationala a Romaniei (BNR) cu o zi in urma, inregistrand astfel o noua valoare-record.

- Pretul aurului a continuat sa creasca atingand luni o noua valoare record. Motivele sunt multiple: In SUA, sunt semnale ca Rezerva Federala americana se apropie de momentul in care va reduce dobanzile, iar in China consumatorii au trecut la achiziții considerate „fenomenale”, aceștia cautand un loc…

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9730 lei, in urcare cu 0,20 bani (0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9710 lei. Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare…

- Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare cu 1,93 bani (+ 0,42%), comparativ cu miercuri, cand s-a situat la 4,5892 lei.De asemenea, moneda nationala s-a depreciat si in raport cu francul elvetian, calculat de BNR la 5,0914 lei, in crestere…

- Pretul spot al aurului a depasit joi pentru prima data pragul de 2.200 de dolari uncia, dupa ce Rezerva Federala americana a anuntat ca exista perspective pentru mai multe reduceri de dobanda in acest an, ceea ce sugereaza ca oficialii Fed nu sunt alarmati de recentul avans al inflatiei, transmite Bloomberg.

- Prețul aurului a explodat. Gramul de aur s-a scumpit luni cu 1,0391 lei (0,33%), ajungand la o cotatie de 317,9323, de la 316,8932, cat anuntase vineri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres. Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro,…

- Pretul aurului a atins un nou nivel record miercuri, bazandu-se in principal pe asteptarile de relaxara monetara in SUA, in timp ce pretul paladiului a revenit peste pragul de 1.000 de dolari, pentru prima data dupa 12 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Pretul spot al aurului a castigat…