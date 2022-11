Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, prilej cu care oficialul roman a reiterat sprijinul ferm al Bucurestiului pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, dar si "solicitarea repetata" ca aceasta…

- Bombardamentul de luni din Kiev a fost la 1 – 1,5 kilometri de ambasada Romaniei a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a precizat ca personalul este in siguranța. In acest context, ministrul a precizat ca Romania condamna atacurile din ultima perioada ale Rusiei in Ucraina. Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, reunita in sesiune extraordinara de urgenta, a rezolutiei de condamnare a anexarii ilegale de catre Rusia a unor teritorii ucrainene.

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța ca personalul ambasadei Republicii Moldova este in siguranța la adapost in contextul atacurilor cu rachete din aceasta dimineața a orașului Kiev. „Ambasada ramane in legatura cu autoritațile din Ucraina. Printre victime nu sunt cetațeni ai țarii noastre. Incalcarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a participat, joi, la New York, la reuniunea de nivel inalt a Consiliului de Securitate al ONU, dedicata temei mentinerii pacii si securitatii in Ucraina, prilej cu care a subliniat "caracterul complet inacceptabil" al deciziei

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la New York, la o reuniune in formatul Bucuresti 9, organizata in marja participarii la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a ONU, discutiile vizand, printre altele, evolutiile recente din Ucraina si impactul acestora asupra…

- Invecinate cu Rusia, Letonia și Lituania au reacționat imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala din Rusia. Letonia a anunțat ca nu va primi cetațeni ruși care ar vrea sa treaca granița ca sa scape de mobilizare, in timp ce Lituania iși va pune Forța de Reacție Rapida in alerta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca a fost lansata, joi la Odesa, Trilaterala Romania – Republica Moldova – Ucraina, la nivel de ministri de Externe, transmite News.ro. El a precizat ca „acest moment istoric al consolidarii parteneriatului” celor trei state a fost dedicat securitatii…