Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, pe agenda intalnirii figurand situatia din regiunea Sahel si diplomatia climatica. "Discutia privind regiunea Sahel are loc in contextul deteriorarii dramatice a situatiei de securitate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa duminica, la Bruxelles, la reuniunea ministeriala a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), unde va sustine o interventie si va participa la un schimb de opinii cu omologii sai pe tema cresterii numarului manifestarilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata in contextul evolutiilor recente din Orientul Mijlociu, si a transmis sprijinul Romaniei pentru un rol crescut al Aliantei in regiune si in combaterea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate/vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, in contextul evolutiilor recente…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate/vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, in contextul evolutiilor recente…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, principalele puncte de agenda reuniunii fiind relatiile UE-Africa si situatia drepturilor omului in lume, potrivit Agerpres."Aceasta va fi prima reuniune a ministrilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa miercuri la Ministeriala NATO, care va avea loc la Bruxelles, in pregatirea Reuniunii sefilor de stat si de guvern aliati de la Londra, din 3 - 4 decembrie, informeaza MAE. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul discutiilor va…