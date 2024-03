Stiri pe aceeasi tema

- La reuniunea Consiliului European și Summitul Euro in format extins, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Ucraina trebuie sa ramana o prioritate pe agenda europeana și a confirmat ca statul roman va continua sa ofere Ucrainei asistența ”umanitara, militara”, inclusiv in tranzitul cerealelor. De…

- Iohannis a reiterat, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro, care au avut loc la Bruxelles, importanța continuarii demersurilor de consolidare a pregatirii militare și civile a UE și a raspunsului la situații de criza.

- Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care au avut loc la Bruxelles, pentru extinderea UE și le-a spus liderilor europeni ca statul roman va continua sa ofere Ucrainei asistența „umanitara, militara”, precum și in privința…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Summitul Energiei Nucleare, la reuniunea Consiliului European si la Summitul Euro in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. The post SUSȚINEREA ENERGIEI NUCLEARE Iohannis, la Summitul Energiei Nucleare first appeared on Informatia Zilei…

- Premierul olandez Mark Rutte l-a laudat pe președintele Klaus Iohannis, intrat oficial in competiție pentru funcția de secretar general al NATO, intr-o declarație de presa la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, citat de Digi24.Rutte a fost intrebat de o jurnalista din țara lui cum va fi sa…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la Summitul Energiei Nucleare, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, care vor avea loc la Bruxelles. El va pleda pentru avansarea rapida a procesului de aderare la

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi li vineri la Summitul Energiei Nucleare, la reuniunea Consiliului European si la Summitul Euro in format extins, care vor avea loc la Bruxelles, fiind abordate o serie de teme, de la securitatea energetica la provocarile economice.

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri si joi la Bruxelles, unde va participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors si la reuniunea extraordinara a Consiliului European, potrivit Administratiei Prezidentiale.