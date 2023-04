Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit joi seara, la Digi 24 , despre cazul din SUA privind divulgarea de informatii militare clasificate, din care unele se refera si la Romania, care ar avea un rol la fel de important ca Polonia in ajutarea Ucrainei. „Ceea ce putem spune este ca noi sprijinim…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a comentat la Digi24 documentele „scurse” de la Pentagon și care spun ca Romania are un rol la fel de important ca Polonia in ajutorarea Ucrainei. Potrivit acestora, Romania participa la antrenarea strategica sau de lupta a soldaților ucraineni, la recuperarea soldaților…

- A doua reuniune a Trilateralei Romania – Ucraina – Republica Moldova, ce a avut loc la București, s-a incheiat cu semnarea unei Declarații, axata pe dezvoltarea relațiilor intre cele trei țari in domenii precum politic, infrastructura, aparare și de securitate. De asemenea, in document se accentueaza…

- Ministrul de Externe a declarat inaintea participarii la reuniunea CAE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, la București, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei Internationale Crimeea.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

- In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe canalul care face legatura intre Dunare și Marea Neagra. Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe,…

- Se planifica o noua reuniune a Miniștrilor de Externe din Moldova, Romania și Ucraina, anunța șeful diplomației de la București, in cadrul intalnirii G7+ a șefilor diplomațiilor. Evenimentul este programat in luna februarie. Anterior, Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba și-au dat mana la Odesa,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, el pledand pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii. Ministrul a precizat ca…