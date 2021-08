Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat atacurile teroriste de joi de la Kabul, precizand ca autoritatile sunt in contact cu cei noua cetateni romani ramasi in Afganistan, care nu au fost afectati de atacuri. La fel ca Romania, talibanii au condamnat și ei atentatele sinucigașe. "Condamn…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, sambata, la sosirea a 15 cetateni romani repatriati din Afganistan, ca demersurile in cadrul celulei de criza inter-institutionale vor continua pentru a putea evacua si ultima persoana care si-a exprimat dorinta in acest sens, dar care nu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca in Afganistan exista un cetatean roman care anuntase ca vrea sa fie preluat de catre autoritati, dar care, din cauza conditiilor de securitate din Kabul, nu a putut ajunge la aeroport.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca in afara de cei 14 cetateni romani care au ajuns pe aeroportul din Kabul mai exista un singur roman aflat in afara aeroportului care doreste repatrierea. El a adaugat ca oamenilor le este greu sa ajunga la aeroportul din Kabul pentru…

- Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea altor conationali…

