Aurescu anunță o nouă contribuţie a României pentru Ucraina Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat la o sesiune a Comisiei NATO-Ucraina (NUC), in cadrul reuniunii ministrilor de externe ai NATO, care se desfasoara, marti si miercuri, la Bruxelles, context in care a anuntat o noua contributie a Romaniei in sprijinul Ucrainei. Pe agenda discutiilor au figurat situatia de securitate din Ucraina ca urmare a agresiunii Federatiei Ruse si implicatiile razboiului in planul securitatii regionale si euroatlantice, sprijinul politic si practic al NATO si al aliatilor pentru statul partener si eforturile sale de aparare, precum si stadiul reformelor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

