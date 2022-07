Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 88 de ani din Ocna Mureș, data DISPARUTA. A plecat de la locuința fiicei și nu a mai ajuns acasa FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 88 de ani din Ocna Mureș, data DISPARUTA. A plecat de la locuința fiicei și nu a mai ajuns acasa Polițiștii din Ocna Mureș cauta o femeie care…

- Lasati copiii sa incerce singuri, lasati-i sa se dea cu capul de perete, sa simta durerea, invatati-i sa se astepte la greseli si la lucruri imprevizibile si sa se adapteze, altfel nu vor ajunge adulti deplini si independenti, iar lumea rea si cruda prin natura ei ii va face nefericiti. Se spune pe…

- Invitat la podcastul lui Catalin Maruța, Cosmin Seleși a povestit despre momentul in care fiul sau, Tudor, a fost diagnosticat greșit cu sindromul Down. Prezentatorul TV s-a speriat cumplit cand primise vestea. In urma cau mai mulți ani, Cosmin Seleși a mers la psiholog cu baiatul sau Tudor, care acum…

- In zilele noastre, avem parte de o creștere masiva a tendinței de preparare a cafelei acasa (mai țineți minte aparatul de spumat lapte pe care l-ați cumparat in luna mai a anului trecut și pe care inca nu l-ați folosit?) Aceasta tendinta a fost alimentata de inchiderea cafenelelor in perioada de varf…

- Printesa Mary a Danemarcei a aratat ca un model pe podium la confirmarea fiicei sale adolescente. In varsta de 15 ani, Printesa Isabella a Danemarcei si-a sarbatorit, weekendul trecut, confirmarea religioasa alaturi de intreaga ei familie.

- Capusele sunt insecte minuscule care transmit boli foarte grave. Ele se adapostesc in iarba, tufisuri si copaci. Atunci cand mergi prin padure sau la picnic, ai grija sa nu te intorci acasa cu aceste insecte. Pot provoca anumite reacții pe pielea voastra sau a cainelui vostru, de aceea, este foarte…

- Carmen Tanase apare in seara aceasta in emisiunea „Masterchef: Restul e placere” de la Acasa TV. Cu aceasta ocazie, celebra actrița a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea in care povestește despre anii in care a lucrat la respectivul post de televiziune, despre serialele in care a aparut. Totodata,…

- Chinezul Jixian Wang, care locuiește la Odesa, a inceput sa faca de la inceputul razboiului videoclipuri in care le explica concetațenilor cum arata viața in țara atacata de Rusia. Ulterior, autoritațile chineze au cenzurat clipurile tanarului. Deși familia sa se teme pentru soarta lui, tanarul a marturisit…