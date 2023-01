Stiri pe aceeasi tema

- Principesa Ileana a Romaniei, devenita ulterior Maica Alexandra, s-a nascut in 5 ianuarie 1909. A fost fiica cea mica a regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind prin naștere titlul de Principesa a Romaniei. Primul Razboi Mondial a inceput cand principesa avea 5 ani si a fost, in…

- La 89 de ani, Victor Rebengiuc a transmis un mesaj foarte trist, dupa moartea lui Mitica Popescu. Victor Rebengiuc a jucat cu regretatul actor Mitica Popescu in filmul Moromeții, unde au avut impreuna doua scene remarcabile. „Și eu am primit vestea trista. A jucat impreuna. Am avut doua scene in Moromeții.…

- Lumea artistica din Romania este in doliu, dupa ce Mitica Popescu a murit la 86 de ani. Multe nume sonore din lumea teatrului și a filmului au transmis mesaje emoționante in care iși exprima regretul pentru evenimentul nefericit. Printre aceștia, se numara și Ștefan Banica Jr, care a postat un mesaj…

- Concertul Celine Dion de la București, anulat a treia oara! De doua ori din cauza pandemiei, a treia oara din cauza problemelor de sanatate ale divei. A fost diagnosticata cu o tulburare neurologica incurabila. Concertul a fost programat inițial pe 29 iulie 2020, pe Arena Naționala, amanat ulterior…

- Celine Dion a anuntat anularea concertelor din cadrul turneului european „Courage World Tour” programate sa aiba loc in vara anului 2023, in perioada 31 mai – 17 iulie, informeaza Emagic. Fanii artistei care si-au achizitionat bilete pentru show-ul ce ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 iunie, la Arena…

- La mai bine de un an și jumatate de la decesul artistei Cornelia Catanga, soțul ei, Aurel Padureanu, face eforturi sa organizeze un spectacol ”in memoriam”, la Sala Palatului. Cantarețul ne-a spus, in exclusivitate pentru Playtech Știri, și de ce a amanat plecarea in America, impreuna cu fiul sau, Alexandru,…

- Amalia Enache, in varsta de 45 de ani, este atenta la alimentația zilnica, motiv pentru care are grija sa cumpere produse sanatoase pentru ea și fiica ei. Vedeta de la Pro TV a dezvaluit de unde iși face zilnic cumparaturile, recunoscand ca este interesata foarte mult de produsele bio. „Nu prea am cum…

- Judecatoria Constanta a fixat un nou termen in dosarul in care societatea comerciala Opal Construct SRL Constanta si administratorul firmei Calin Radu au fost deferiti justitiei de Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata, in decembrie 2021,…