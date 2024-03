Stiri pe aceeasi tema

- La doar 31 de ani, Mihai Leric, pe numele sau real, s-a stins din viața zguduind intreaga lume a muzicii populare din Romania și intristandu-i și pe colegii sai de breasla. Carmen de la Salciua, care se cunoștea cu regretatul artist, a vorbit pentru prima data despre moartea acestuia.

- Moartea unei persoane dragi este un moment dificil, plin de tristețe și incercari emoționale. In aceste clipe de durere, familia indurerata este chemata sa respecte tradițiile și ritualurile specifice pentru a-i oferi celui decedat un ultim omagiu in conformitate cu credințele și obiceiurile culturale.…

- Sute de persoane au mers sa ii aduca un ultim omagiu lui Gabi Stangau, de la rude, prieteni pana la colegi de breasla. Pe unii ii considera deja ca parte din familie, iar printre aceștia se numara și Amalia și Vasilica Ceterașu. Cei doi au mers la Capela Dumbravița ieri și s-au rugat pentru sufletul…

- Alexei Navalnii a murit, a declarat sambata purtatorul de cuvant al acestuia, citand confirmarea primita din partea mamei politicianului de opozitie, care pune capat ultimelor sperante ale sustinatorilor sai ca acesta ar mai fi in viata, relateaza Politico, informeaza News.ro. ”Alexei [sic] a fost…

- Nelu Vlad, liderul formației Azur, traverseaza momente dificile, fiind diagnosticat cu o boala grava, dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol. Cantarețul in varsta de 73 ani este internat la spitalul din Cluj dupa ce i s-a facut rau la spectacol, unde și-a pierdut echilibrul și vederea,…

- O familie cu trei copii a fost salvata de Jandarmii Montani Șugag, duminica dupa-masa, dupa ce au ramas blocați in zapada pe drumul spre Luncile Prigoanei. „Indiferent ca e zi sau noapte sau zi de mare sarbatoare, colegii noștri sunt mereu la datorie! In timpul patrularii in zona de competența, colegii…

- Craciunul inseamna iubire, bucurie, zambete și familie. Smiley și Gina Pistol petrec și anul acesta Nașterea Domnului in familie și se bucura de fiecare clipa petrecuta impreuna. Artistul a publicat mai multe imagini superbe cu soția și fiica sa, in timp ce impodobeau bradul. Ce planuri au de Craciun.…

- A fost o zi cu lacrimi pentru familia din Odorheiu Secuiesc care și-a pierdut copilul! David, baiatul care a murit strivit de peretele care s-a prabușit la internat, a fost condus pe ultimul drum și inmormantat cu multe lacrimi și regret, din partea celor care l-au iubit.