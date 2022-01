Aura B a lansat Trakata, o piesă exotică și plină de pasiune Fermecatoarea solista romanca din Londra revine in atenția fanilor ei cu un nou videoclip la piesa “Trakata”. Aura B va va surprinde și de aceasta data cu imaginea noua pe care o afișeaza in aceste filmari și care i-au luat ore intregi de schimbari, deși nu este cea pe care o are in viața de toate zilele. Schimbarea este radicala și va va surprinde, cu siguranța. Pentru cei care vor urmari acest videoclip trebuie sa afle ca Aura B și-a schimbat total look ul pe care il știți din videoclipul anterior la piesa „Quedate Aqui”. De data aceasta nu mai este prințesa din povești, ci o tipa exotica ce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

