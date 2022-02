Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat in varsta de 35 de ani, principalul suspect pentru furtul care a avut loc ieri la sediul Baroului Timiș, acesta fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 20 ianuarie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii municipiului…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, includerea Limbii Romane, a Istoriei si a Limbii Engleze in lista disciplinelor pentru care se vor organiza concursuri nationale (olimpiade) in anul scolar 2021 – 2022 si in anii care vor urma. „Solicit ministrului…

- Ți-ai lansat propria companie, iar acum vrei sa te extinzi? Inchirierea unui nou spațiu in care sa-ți desfașori activitatea te poate conduce catre noi clienți, noi oportunitați de afaceri și multe alte facilitați, economisind in același timp și bani in ac

- Compania romaneasca deschide 2 noi birouri la Iași și Sibiu și iși anunța planurile de extindere a biroului din Cluj mindit.io, companie romaneasca specializata in dezvoltarea de software, anunța ca va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de aprox. 45 mil. RON, in creștere cu 40% fața de 2020. Lansata…

- Operațiune de proporții a DIICOT structura centrala – polițiști de la DGA și de la „Crima Organizata” au descins, astazi, la sediul Poliției de Frontiera din Timișoara. Conform primelor informații, sunt percheziționate birourile mai multor polițiști de frontiera de la STPF Timiș, care sunt implicați…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește intre 24 și 28 noiembrie o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani. La eveniment și-au anunțat participarea peste 50 de companii…

- Compania de termoficare din Timișoara transmite și azi ca sunt avarii, iar echipele Colterm sunt pe teren și lucreaza pentru remedierea lor. Sunt probleme la punctul termic 55 din zona Ilieș nr. 9, unde a aparut o avarie la conducta de incalzire, care afecteaza imobilele de pe strazile Ilieș, Martirilor,…

- Mihai T. Ioan, cunoscut mai bine banațenilor, și nu numai, ca Uica Mihai, a incetat astazi din viața. Uica Mihai și-a anunțat in primavara acestui an retragerea din postura de gazda a popularei emisiuni „Sarea in bucate”, pe care o realiza din 2008 la TVR Timișoara, invocand probleme de sanatate, dar…