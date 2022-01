Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), singurul partid care a votat impotriva interceptarii conversatiilor de pe Whatsapp, Telegram si Signal, cere senatorilor sa nu voteze proiectul de lege promovat de Florin Citu. "Guvernul Citu a adoptat, cu trei zile inainte de a fi demis de Parlament, un proiect…

- Prezent azi la pentru a comemora 5 ani de la decesul lui Didi Prodan, fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, s-a dezlanțuit la adresa șefului FRF, Razvan Burleanu. Prunea, un contestatar vehement al administrației Burleanu, și-a inceput discursul prin a vorbit despre fostul sau coleg, iar…

- Razvan Dinca este noul PDG al Societații Romane de Radiodifuziune Razvan Dinca, noul președinte director general al Societații Române de Radiodifuziune. FOTO: facebook.com/razvan.dinca.758 Noul președinte director general al Societații Române de Radiodifuziune este Razvan Dinca, absolvent…

- Parlamentul a aprobat noul CA al Televiziunii Romane. Dan Cristian Turturica a fost validat in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune. Noul PDG al SRTv a fost confirmat cu 249 de voturi „pentru” si 89 de voturi „impotriva”. Plenul reunit al Senatului…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta, joi, ca a depus in Parlament un proiect de lege pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgenta a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta depunerea in Parlament a unui proiect legislativ pentru instituirea unei proceduri de autorizare in regim de urgenta a medicamentelor indicate in protocolul de tratament al bolii COVID-19, astfel incat acestea sa poata fi introduse pe piata. "La initiativa…

- Reprezentanții AUR propun „schimbarea paradigmei in contextul epidemiei de coronavirus”, respectiv testarea gratuita a celor care nu au fost vaccinați sau nu au trecut prin boala. Printr-un comunicat de presa transmis marți, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) susține eliminarea certificatului verde…

- George Simion a declarat, luni, ca Alianța pentru Unirea Romanilor are o propunere de „un premier independent, care sa respecte interesele națiunii romane și care sa faca tranziția catre alegeri anticipate”. „AUR propune un premier independent, care sa respecte interesele națiunii romane și…