Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri, abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor. S-au inregistrat 357 de voturi pentru. Un numar de 30 de parlamentari nu au votat. Parlamentarii au adoptat, cu amendamente, proiectul initiat de PSD si au respins proiectele USR-PLUS si PNL pe aceeasi…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și senatului a votat cu 357 de voturi ”pentru”, zero abțineri și zero voturi “impotriva” pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au spus ca sunt prezenți, dar nu voteaza, precizeaza biziday . Decizia a fost luata cu…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…

- "Trebuie sa dezamagesc pe toata lumea astazi. Spune cineva astazi ca Curtea a decis astazi ca pensiile se majoreaza cu 40%. Nu a facut asta Curtea. Daca citim cu grija comunicatul o sa intelegem mai multe. Practic, legea care a fost azi analizat de Curtea Constitutionala a fost declarata neconstitutionala,…

- Decizia CCR vine dupa mai multe luni in care judecatorii constituțional au amanat soluția, potrivit Digi24.ro Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Parlamentul a decis in iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Barna nu mai vrea șefia Camerei…

- Curtea Constitutionala a admis marti obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%, au spus surse juridice, pentru News.ro. Prin urmare, Legea pentru completarea Codului…

- Parlamentul a votat, pe 22 septembrie, majorarea pensiilor cu 40%, amendament susținut de PSD la legea rectificarii bugetare. De asemenea, potrivit modificarilor facute in comisiile de specialitate și adoptate de plen, ar trebui majorate și salariile profesorilor din acest an, iar autoritațile locale…

- PMP a cerut urgent convocarea Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru eliminarea din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor a articolelor 49 și 50 care reglementeaza pensiile speciale ale parlamentarilor. Printr-o mișcare de manipulare a romanilor…