- Ancheta in privinta existentei inchisorilor CIA in Romania a inceput in 2012, dar "pentru aflarea adevarului" este necesara o cooperare judiciara internationala, a afirmat joi procurorul general Augustin Lazar, aflat la Salonul International de Carte Bookfest.

- Procurorul general Augustin Lazar va participa joi, la Bookfest, la lansarea lucrarii "Protectia juridica a patrimoniului cultural si natural", la care a contribuit in calitate de coordonator. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis miercuri AGERPRES, procurorul general al Parchetului…

- Firmele și persoanele fizice din Romania au la dispoziție un centralizator al sancțiunilor contravenționale, cum sunt cele date de ANAF, Inspecția muncii, Protecția consumatorului și alte autoritați de control, prevazute diferitele legi care intra sub incidența Legii prevenirii, prin care sunt iertați…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 25 aprilie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a onorat invitatia conducerii Institutului National…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, s-a pronuntat intr-un interviu recent asupra razboiului politic ce se duce asupra justitiei in urma inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, afirmand ca in acest caz „nu a fost depusa nicio plangere”, neexistand „un interes pentru continuarea cursului…