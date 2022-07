August va fi cea mai bună lună a sezonului estival 2022 (consultanţi) August va fi cea mai buna luna a sezonului estival 2022 in conditiile in care a fost consemnat un record de rezervari ale turistilor romani pe ultima suta de metri pentru litoralurile din Romania, Bulgaria, Grecia si Turcia, potrivit consultantilor in turism. „Foarte multi turisti au asteptat pana acum si isi fac rezervarile cu putin timp inainte de inceperea vacantelor, iar aceasta se vede din numarul mare de comenzi primite. In prezent, agentiile de turism recupereaza vanzarile mai scazute din perioada de early booking, situatie marcata si de izbucnirea conflictului din Ucraina. Si pentru luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

