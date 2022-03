(AUDIO/FOTO/VIDEO) Trenul cu peste 1.100 de refugiați azeri a sosit la Iași Un tren cu peste o mie o suta de refugiați azeri care erau angajați la diferite companii din Ucraina, a sosit in Gara Cristești – Jijia din judetul Iași. De acolo, ei vor fi imbarcați in mai multe mijloace de transport si transferati la Bucuresti, dupa cum a informat prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/3-mar-ora-18-B-Cojocaru.mp3 Din datele existente la aceasta ora, printre refugiați sunt și doua femei gravide, care s-ar putea sa necesite asistența medicala. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/3-mar-refugiati-azeri-jud-Iasi-4.mp4… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

