- Primaria Iași a inceput procedurile de remodelare a esplanadei Teatrului Național din municipiu. Valoarea contractului de servicii de proiectare este de aproximativ 120.000 de lei și presupune reamenajarea in totalitate a parcului existent intre Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și cladirea Mitropoliei…

- Primaria comunei Cobadin va moderniza scoala din localitate Investitia presupune un cost de peste 6 milioane de leiPrimaria comunei Cobadin organizeaza o licitatie publica pentru achizitia serviciului de executie lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare si construire infrastructura educationala…

- Fosta cladire a Primariei din Ciugud va fi modernizata și transformata in Centru de zi pentru persoane varstnice și unitați de ingrijire la domiciliu, printr-o investiție de peste 1,5 milioane de lei. La parterul cladirii va funcționa un birou de consiliere, un birou administrator și un oficiu, iar…

- Inalt Prea Sfintitul Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei a preluat interimatul si functia de Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor. Acesta si-a exprimat durerea fata de decesul Inalt Prea Sfintitului Pimen. Intr-un mesaj rostit de parintele Constantin Sturzu, purtator de cuvant al Mitropoliei…

- Sprijin pentru persoanele fara venit In perioada 4 – 8 mai, echipele DAS au identificat 620 de persoane singure sau familii fara venit sau venituri reduse, care se afla in autoizolare. In perioada menționata, au fost furnizate la domiciliu ajutoare alimentare (gratuite) pentru doua familii fara venituri.…

- Un aparat pentru efectuarea testelor rapide pentru detectare anticorpilor specifici anti-SARS-COV 2 a fost achiziționat de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Managerul institutiei, Carmen Dorobaț, a precizat ca aparatul a fost cumparat dintr-o donație a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Carmen…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Floriile. Aceasta zi aminteste de intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de oameni cu ramuri de finic. In conditiile in care in tara este stare de urgenta, impusa pentru a combate raspandirea noului coronavirus,…