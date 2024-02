(AUDIO) Primii pași pentru construcția viitorului Spital Regional de Urgență Iași Construcția Spitalului Regional de Urgența Iași a intrat in linie dreapta. In aceste zile are loc organizarea de șantier iar de luna viitoare va incepe excavarea propriu-zisa a pamantului. Unitatea medicala va fi construita in zona Moara de Vant pe un teren de 12 hectare pus la dispoziție de catre Primarie. Investiția are o valoare de peste 340 de milioane de euro, dupa cum a declarat city managerul orașului, Petru Movila: ”Deja a fost desemnat constructorul pentru pregatirea terenului pe care va fi amplasat aceasta construcție. Termen de execuție a lucrarii, patru luni de zile. In maximum o luna… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

