AUDIO, FOTO | Liber sugetator | PAMFLET

- Exista atat entuziasm in tabara PSD Vaslui, cum nu s-a vazut de mult timp. Convinsi ca Uzatu e un fel de Vladimir Putin, poporul PSD, cu mic, cu mare, da navala la cel de-al XIII-lea Congres, sa-l realeaga pe cel mai longeviv dinozaur din partid. Si marele Marcel de la Buzau, seful suprem al PSD, […]…

- Doi angajați de la SAJ Pașcani, aflați in timpul liber, au acordat primul ajutor victimelor din accidentul de la Nisiporești, din data de 5 ianuarie. Pana la sosirea echipajelor de intervenție, Florin și Mihaela Grigore, ambulanțier și asistenta la SAJ Pașcani au acționat ca și cum ar fi fost in misiune.…

- Inca din saptamana lansarii, serialul „Wednesday“ a facut recorduri de vizionari și a devenit rapid numarul 1 la nivel global. Aventurile lui Wednesday (Jenna Ortega) și ale colegilor ei de la Academia Nevermore i-au captivat pe spectatorii din intreaga lume, iar serialul filmat in Romania a devenit…

- DEPLASAT… Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a avut un discurs halucinant ieri, 22 decembrie, la evenimentul de comemorare a vasluienilor morți in timpul Revoluției din 1989. Acesta a spus ca evenimentul este o „sarbatoare” și ca nu exagereaza cand spune asta, pentru „ca știm…

- Incendiul care a distrus o magazie din vecinatatea școlii din localitatea Margineni, județul Bacau, a fost provocat de un scurtcircuit la un panou electric. Focul a cuprins o magazie din vecinatatea unitații școlare și exista riscul sa se extinda la școala, insa reprezentanții ISU Bacau au intervenit…

- FEEB-BACK… Cadrele medicale de la Compartimentul de Primire Urgențe al Spitalului municipal „Dimitrie Castroian” Huși au fost laudate in plenul celei mai recente ședințe de Consiliu Local, pentru modul in care rezolva cazurile urgente ajunse la CPU. Medicul veterinar Alexandru Corjinschi, consilier…

- INGRAMADEALA… Un magazin ce vinde haine second-hand a fost luat cu asalt de zeci de vasluieni, dornici sa puna mana pe cateva lucruri ale unor branduri renumite, la sfarșitul saptamanii trecute. Astfel, anunțul deschiderii unui nou magazin de profil, in zona autogarii Rotrans, a devenit un motiv de…

- RESPINS… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de trafic de droguri, Eduard Filip Marcel, zis și Modoranu, a sperat in zadar sa se repete norocul avut in perioada in care a fost cercetat pentru alte fapte penale și a scapat de gratii. De data aceasta, magistrații nu au mai luat in considerare cererile…