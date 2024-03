Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Radu Ayan a disparut subit de acasa, iar in oraș a urmat o mobilizare uriașa pentru a-ș gasi. Peste 100 de persoane au pornit pe urmele lui, dar baiatul este tot de negasit. Bunica baiatului este ingrozita de ce se intampla și a facut declarații. Iata unde l-a vazut ultima data.

- Sindicatul IMPACT a anunțat organizarea unui protest in data de 3 aprilie 2024, in fața Prefecturii Bacau, in intervalul orar 11:00 – 12:00. Protestul este planificat pentru a atrage atenția asupra drepturilor și recunoașterii asistenților personali care ingrijesc persoane cu dizabilitați grave. Motivația…

- Langa noi: Ultima operațiune DIICOT Suceava a dus la arestarea a 16 persoane acuzate de trafic de droguri Tribunalul Suceava a decis arestarea unui numar de 16 persoane acuzate de trafic de droguri in urma unei mega-operațiuni a DIICOT Suceava. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in cursul anului…

- FOTO Langa noi: Doua persoane au fost gasite moarte intr-un apartament din municipiul Suceava Doua persoane au fost gasite moarte intr-un apartament din municipiul Suceava dupa ce locuinta le-a fost cuprinsa de un incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.…

- PressOne a dezvaluit ca in aplicația AUR poți fi oricine. In clasamentul din aplicație, topul a fost ocupat de numele Augustin Hagiu, care este președintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT). Hagiu a spus pentru PressOne ca nu el este cel din aplicație, lucru confirmat și de membrii…

- Razie de amploare, la Dorohoi. Zeci de persoane controlate, baruri verificate, amenzi pe capete Luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, impreuna cu cei ai Secțiilor de Poliție Rurala nr. 4 Dorohoi, nr. 5 Mihaileni și nr. 6 Pomarla au acționat in zona de competența, pentru prevenirea…

- FOTO: Autoutilitara condusa de un șofer din Botoșani, distrusa intr-un accident produs la Suceava Trei persoane au necesitat, sambata la pranz, ingrijiri medicale dupa un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Suceava spre Radauți, scrie newsbucovina.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Langa noi: Cinci persoane au fost transportate la spital dupa un accident, la lași. Tanar de 19 ani, readus la viața de medici Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce, in cursul noptii de sambata spre duminica, masinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier pe soseaua…