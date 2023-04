Ateneul Național din Iași va gazdui in luna mai patru evenimente culturale de excepție. Marius Manole revine la Iași dupa mai bine de 20 de ani in rolul principal din piesa „Prenumele”. Vor fi 2 reprezentații, in zilele de 1 și 2 mai. In a doua decada a lunii, pe scena Ateneului din Iași va urca actorul Claudiu Bleonț. Acesta va juca in piesele „Paraclisierul” și „Amadeus”. Imediat dupa, scena este rezervata actriței Maia Morgentein care va juca in doua spectacole „Baltagul”. La sfarșitul lunii mai, la Iași, va fi prezent și Horia Mihail cu Pianul calator. Managerul Ateneului, Andrei Apreotesei:…