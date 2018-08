Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General: 192 de plangeri inregistrate impotriva jandarmilor Proteste în data de 10.08.2018. Foto: Agerpres. Prim-procurorul Parchetului Militar de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat astazi, referindu-se la interventia jandarmilor la protestul de saptamâna…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marti ca intreaga coordonare a interventiei jandarmilor in Piata Victoriei din seara de 10 august s a desfasurat sub supravegherea unui procuror militar, informeaza Agerpres.ro Carmen Dan a respins, totodata, informatiile potrivit carora chiar ea ar…

- USR Bucuresti va solicita Prefecturii Capitalei informatii referitoare la rolul si ordinele date de prefectul Speranta Cliseru privind interventia violenta a jandarmilor la mitingul de vineri din Piata Victoriei, titreaza News.ro. „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i…

- Un barbat in alb, cu o eșarfa pe fața și in jurul gatului, a facut mare valva dupa ce imaginile cu el s-au viralizat! In mai multe filmulețe de la protestele de acum cateva zile, el apare in fruntea jandarmilor in momentele cheie și le da indicații. Barbatul este Catalin-Razvan Paraschiv, comandantul…

- Procurorii militari au cerut documente de la toate institutiile care au avut reprezenanti in Piata Victoriei, in seara de 10 august, cu ocazia mitingului diasporei, potrivit colonelului magistrat Ionel Corbu, seful Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Conform ziare.com, procurorul…

- Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, vor incepe luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului…

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar Bucuresti.

- Scriitorul Mircea Cartarescu este de parere ca scopul ultim al violentelor din Piata Victoriei este acela de a intimida demonstrantii pe termen lung, scenariul fiind acelasi cu al mineriadelor. Prezenta la demonstratia de vineri, din Piata Victoriei, Ana Blandiana este de aceeasi parere, indemnand…