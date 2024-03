Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (84 de ani), fostul mare jucator de tenis și unul dintre sfatuitorii Simonei Halep, a vorbit despre situația acesteia, mai ales dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv, i-a redus suspendarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni! Simona Halep nu a mai jucat din octombrie 2022, cand a fost suspendata…

- Dupa un an și aproape 7 luni de absența de pe terenurile de tenis, in sfarșit Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) dadea sentința finala in cazul Simonei Halep. Cu alte cuvinte, romanca noastra a reușit sa-și dovedeasca nevinovația și sa revina in sportul pe care-l iubește. Și asta se va intampla la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a conformat, joi seara, intr-o postare pe Instagram, ca isi va face revenirea oficiala in circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami. ‘‘Sunt incantata sa va anunt ca imi voi face revenirea in circuitul WTA in doua saptamani la @miamiopen! Multumesc…

- Patrick Mouratoglou și-a asumat tarziu responsabilitatea in scandalul de dopaj in care a fost implicata Simona Halep, iar dupa ce TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) a redus pedeapsa de la 4 ani la 9 luni, antrenorul francez este aspru criticat de unii dintre jurnaliștii americani.

- Simona Halep a reusit sa-i convinga pe arbitrii TAS ca nu s-a dopat intentionat, ci doar a fost contaminata din greseala. Dupa aproape doi ani in care a stat pe bara, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a emis un comunicat prin care a evidențiat faptul ca i-a redus pedeapsa Simonei Halep de…

- Vești bune pentru Simona Halep, care s-a ales cu reducerea pedepsei! TAS s-a pronunțat acum, iar veștile sunt imbucuratoare pentru sportiva și fanii ei. Update: Simona Halep a oferit prima reacție, dupa ce a aflat ca se poate intoarce pe terenul de tenis, dupa ce TAS i-a redus pedeapsa de la 4 ani,…

- Simona Halep (32 de ani) așteapta in continuare verdictul in cazul apelului facut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Suspendata 4 ani pentru dopaj, Simona Halep și-a prezentat apararea in fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Audierile au avut loc intre 7 și 9 februarie…

- Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a fost invitat la GSP Live și vorbit, printre altele, despre audierile Simonei Halep la TAS, unde sportiva noastra incearca sa obțina cel puțin reducerea suspendarii de 4 ani primita pentru dopaj. Asztalos spera…