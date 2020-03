Stiri pe aceeasi tema

- Planul de scolarizare pentru perioada 2020-2021 prevede o crestere cu 29% a claselor de invatamant profesional tehnic si profesional dual, comparativ cu cifrele din acest an scolar, in contextul in care piata muncii are nevoie de personal calificat pregatit in cele doua forme de scolarizare, a declarat…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat campania „Meseria face diferenta!” Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolventii de clasa a Vlll-a, dar si avantajele pe care le ofera invatamantul profesional si profesional dual. Campania „Meseria…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica Metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021. Printre noutati se afla constituirea claselor de elevi dupa finalizarea inscrierii in clasa pregatitoare si solutionarea situatiilor exceptionale…

- Parinții sau alte persoane pot insoți elevii la cursuri, daca aceștia au cerințe educaționale speciale și/sau dizabilitați, potrivit unei circulare cu nr. 10.108 din 15 ianuarie 2020, trimisa de Ministerul Educației și Cercetarii catre toate școlile, consultata de Edupedu.ro.„In conformitate…

- Anul scolar viitor vine la Buzau cu o crestere a numarului claselor din invatamantul tehnologic si profesional. Este o conditie pe care responsabilii din educatie trebuie sa o respecte, astfel incat sa se ajunga la un procent de 60 de clase in invatamantul tehnic si profesional. Mai precis, in noul…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a solicitat inspectoratelor scolare judetene, dar si Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti o analiza cu privire la impactul aplicarii prevederilor punctului 20, Art. III, alin. (1) si (2) din OUG nr.1/2020, prin care se stipuleaza ca detasarile se…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) afirma ca proiectul de buget pentru anul 2020 prevede o alocare de 3,4% din PIB pentru invatamant. Astfel, bugetul alocat invatamantului pentru anul 2020 este de 38.417,6 milioane lei, in crestere fata de anul trecut, cand a fost prevazuta suma de 36.909,9 milioane…