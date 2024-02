Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Pensii Buzau aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate, carora le este reglementat dreptul de a beneficia de bilete de tratament balnear, urmatoarele informatii de interes public: In Monitorul Oficial al Romaniei nr.81/29.01.2024, a fost publicata Hotararea de Guvern nr.172/2023…

- Zilele trecute, Casei Judetene de Pensii Buzau i-au fost alocate un numar de 91 bilete aferente Seriei nr.1, cu incepere din data 19 februarie 2024, defalcate conform tabelului urmator: Profil curativStatiuneHotel/ Numar locuriCARDIO-VASCULARCovasnaHotel Dacia-4 bileteDIGESTIVOlanestiHotel Livadia-2…

- Incep a se acorda biletele de tratament pentru pensionari pentru anul in curs. Casa Judeteana de Pensii Maramures a anuntat ca in unitatile de tratament balnear aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice, pentru anul 2024, este asigurat un numar de 60.420 de bilete repartizate pe 19 serii…

- Casa Naționala de Pensii Publice anunța repartizarea biletelor de tratament balnear solicitanților indreptațiți, la unitațile aflate in proprietatea sa. Pentru acest an, au fost aprobate criteriile de acordare a biletelor de tratament și au fost stabilite 19 serii. Pentru prima etapa, Casei Județene…

- Casa Județeana de Pensii Argeș anunța beneficiarilor sistemului public de pensii ca, in 2024, vor fi 19 serii de bilete de tratament balnear, cu date de plecare in 19 februarie, 6 martie, 22 martie, 7 aprilie, 23 aprilie, 9 mai, 25 mai, 10 iunie, 26 iunie, 12 iulie, 28 iulie, 13 august, 29 august, 14…

- Casa de Pensii a deschis sesiunea de depunere a cererilor pentru acordarea biletelor de tratament pentru stațiunile balneare. Pe lista stațiunilor pentru care pensionarii din Romania primesc bilete de tratament sunt: Amara, Bala, Bizusa, Buziaș, Covasna, Geoagiu, Lacul Sarat, Moneasa, Nicolina, Olanești,…

- Casa de Pensii a deschis sesiunea de depunere a cererilor pentru acordarea biletelor de tratament pentru stațiunile balneare.Lista stațiunilor pentru care pensionarii din Romania primesc bilete de tratament cuprinde stațiunile: Amara, Bala, Bizusa, Buziaș, Covasna, Geoagiu și Lacul Sarat. Peste…

- Casa Județeana de Pensii Argeș anunța ca pentru seria 18, ultima din acest an, cu date de plecare in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, i-au fost repartizate 129 bilete de tratament balnear in stațiunile Buziaș, Caciulata, Covasna, Felix, Govora, Herculane, Olanesti, Pucioasa, Sovata, 1 Mai,…