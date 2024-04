Au rămas disponibile câteva bilete de tratament pentru pensionari ■ numarul de bilete pentru cea de a V-a serie este de 59, ramanand disponibile unele in stațiunile Amara, Buziaș, Nicolina, Olanești și Pucioasa ■ pana la aceasta data, la Casa de Pensii Neamț sunt inregistrate 3.897 de cereri pentru tratament balnear ■ Casa Județeana de Pensii Neamț anunța ca, pentru cea de a cincea […] Articolul Au ramas disponibile cateva bilete de tratament pentru pensionari apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

