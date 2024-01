Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Petrolului Ploiești, ocupanta locului 10 din Superliga, au primit o veste foarte buna din partea capitanului echipei, Valentin Țicu. Fundașul stanga a confirmat la revenirea in Romania din cantonamentul din Turcia ca i-a auzit pe antrenorul Florin Parvu și pe președintele Claudiu Tudor discutand…

- Pana luni, 8 ianuarie 2024, deci la patru zile distanța dupa aterizarea in Antalya, la bordul unui charter imparțit cu trei colege de intrecere din SuperLiga, Rapid București, FC Hermannstadt și FC Voluntari, clubul FC Petrolul Ploiești se numara printre gruparile de prim eșalon fara vreo noutate la…

- Dinamo va discuta cu cei de la Sepsi sa vada in ce condiții il poate transfera pe Adnan Aganovic, 36 de ani. „Cainii” vor sa știe daca il pot aduce gratis pe jucatorul croat, polivalent, sperand ca el nu mai intra in atenția neamțului Bernd Storck Dinamo are meci diseara la Botoșani, de la ora 20:00,…

- „Cainii” incep sa-și structureze strategia pentru mercato invernal, coroborat cu aducerea de fotbaliști, mai trebuie sa scape de „balast”. Printre cei de care Dinamo vrea sa se dispenseze se numara Homawoo, Abdallah și Dujmovic, doar ca jucatorii de acum nu vor sa plece doar cu „salariul la zi”. ...

- Atacantul Jefte Betancor (30 de ani) a fost ofertat de Dinamo. Spaniolul, cel mai bun strain din campionatul Romaniei in 2021 in Ancheta Gazetei Sporturilor, este liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj. Dinamo și-a gasit antrenor, a batut palma cu croatul Zeljko Kopic, iar acum cauta sa intareasca…

- Dinamo - FCSB 0-1. Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a analizat victoria din Derby de Romania. Charalambous a remarcat și el jocul modest al echipei lui in prima repriza, insa a gasit scuzele de rigoare. Asta dupa ce Ștefan Tarnovanu declarase ca „faptul ca Dinamo e jos nu inseamna ca…

- Bulgarul Ivaylo Petev, 48 de ani, s-a manifestat temperat pe durata derby-ului orgoliilor cu Dinamo, scor 1-0, mai ales ca Universitatea Craiova a avut avantaj din startul partidei și o repriza secunda pe care a controlat-o din acordul fin al propriilor jucatori. Ivaylo Petev, 48 de ani, a debutat oficial…

- La intalnirea cu fanii de la Oradea, care a avut loc sambata seara, Ovidiu Burca, Andrei Nicolescu și Gabriel Glavan au incercat sa-i linișteasca pe suporterii lui Dinamo. Au promis transferuri mai de calitate ca in vara și buget superior de salarii. ...