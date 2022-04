Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru protejarea minorilor propuse de World Vision Romania La o luna de la izbucnirea razboiului din Ucraina, unul din cinci copii a fugit cu familia – 1,5 milioane de copii din totalul de aproximativ 6.5 milioane de copii. Cel puțin 75 de copii au murit, iar 99 au fost raniți in urma atacurilor…

- „Totul este foarte brutal, oamenii mor. Au murit copii. Sute de mii de oameni nu se pot gandi ca lumea poate ajunge intr-o situație atat de grea. Va rog sa avem un moment de reculegere pentru a comemora viețile oamenilor care au murit”, a spus Volodimir Zelenski.Aveți toate informațiile despre femeile…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Kievul arde dar rezista! Rachetele rusilor rad cartiere intregi de pe fata pamantului iar autoritatile ucrainene au declarat din nou stare de asediu. Ultimile bombardamente au provocat explozii in lant. In Mariupol, mii de clad

- Vicepremierul ucrainean, Olga Stefanisina, afirma ca zeci de copii au murit din cauza invaziei ruse si ca femei ucrainene au fost violate, ea subliniind ca Ucraina nu va lua nicio masura "care sa legitimeze activitatea inumana, de genocid a teroristilor rusi si a conducerii teroristilor pe teritoriul…

- Situație disperata pentru zeci de refugiați ucraineni, dupa ce autoritațile din Ucraina au blocat autocarul care ii ducea la Budapesta pe motiv ca trei dintre pasageri, copii, nu au pașapoarte biometrice.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash

- Salvamontiștii au reușit sa recupereze un schior care fusese dat disparut de prieteni, in județul Valcea. Nu au mai putut insa salva un barbat care a cazut zeci de metri de pe o stanca, in Cheile Bicazului.