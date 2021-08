Au început să sosească primii afgani în Balcani VIDEO Vinerea trecuta, în jurul orei locale 3.20, pe aeroportul Rinas din Tirana au sosit primii afgani ce urmeaza sa fie gazduiti de țarile balcanice. Este vorba de 120 de colaboratori ai americanilor, dintr-un total de 4.000 pe care guvernul albanez a anunțat ca îi va primi temporar (?) pe teritoriul sau, în timp ce alti 800 sunt așteptați în curând în Macedonia de Nord și peste 1.000 în Kosovo, relateaza Kathimerini, potrivit Rador.

Sosirea la Tirana a avut loc la câteva ore dupa atentatul sângeros al ISIS pe aeroportul din Kabul, un coșmar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al emiratului islamic al Afganistanului Mullahul Hebtullah Akhund va transmite luni, 30 august, un mesaj public, dupa ce a sosit cu o zi inainte in capitala Kabul, transmite agenția de presa afgana Khaama Press, citata de Hotnews . Mullahul Hebtullah Akhund a ajuns la Kabul duminica,…

- Un avion avand la bord 121 de persoane evacuate din Afganistan si aflate in tranzit spre Statele Unite a sosit pe aeroportul international din Tirana, capitala Albaniei, in cursul diminetii de vineri, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Pasagerilor, printre care se numara copii si persoane in carucioare…

- Un avion avand la bord 121 de persoane evacuate din Afganistan si aflate in tranzit spre Statele Unite a sosit pe aeroportul international din Tirana, capitala Albaniei, in cursul diminetii de vineri, transmite Reuters. Pasagerilor, printre care se numara copii si persoane in carucioare…

- Uniunea Europeana nu va fi de acord cu un program largit vizând relocarea refugiaților afgani, a avertizat președintele organizației pe fondul unor lupte intestine vizând gestionarea valului de refugiați care fug de teama haosului din Afganistan survenit dupa cucerirea țarii de catre talibani,…

- ​Președintele american Joe Biden a respins din nou criticile privind retragerea trupelor americane din Afganistan, afirmând ca „istoria va dovedi ca decizia de a pleca a fost cea corecta”, potrivit Euronews și Rador.Declarațiile lui Biden vin în contextul în care…

- Statele Unite discuta cu tari din Europa si Orientul Mijlociu care sa gazduiasca temporar persoane evacuate din Kabul, dupa ce baza SUA din Qatar a atins capacitatea maxima. Sefa Comisiei Europene a indemnat sambata toate statele membre sa primeasca o parte dintre refugiatii afgani, ea asigurand de…

- Mii de afgani au blocat aeroportul incercand sa plece din tara, dupa ce insurgentii talibani au intrat in Kabul. Forțele americane au recurs la focuri de arma pentru a liniști mulțimea disperata.Trupele americane se afla la comanda aeroportului și ajuta la evacuarea diplomaților, dar și a civililor…

- Albania si Kosovo afirma ca se pregatesc pentru primirea de refugiati afgani care sunt expusi riscului comiterii unor abuzuri de catre talibani, care au preluat puterea in Afganistan, transmite luni DPA. Premierul albanez Edi Rama si presedintele kosovar Vjosa Osmani au anuntat duminica,…