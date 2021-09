Exista o țara care ia in calcul administrarea celei de-a patra doza de vaccin impotriva noului coronavirus. Specialiștii au inceput deja pregatirile logistice, in cazul in care situația epidemiologica o va cere. Este vorba despre Israel, țara care a dat startul vaccinarii cu a treia doza anti-Covid la mijlocul lunii august a acestui an. Executivul israelian a inceput chiar achiziția dozelor de vaccin. „Nu știm cand se va intampla. Sper ca va fi nevoie de a patra doza mult mai tarziu decat acum, sper ca efectul celei de-a treia doze va dura mai mult”, a declarat directorul general al Ministerului…