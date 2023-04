Imagini cu momentul exploziei din cafeneaua Street Bar Cafe, din Sankt Petersburg au fost date publicitații. In ele apare chiar bloggerul rus Vladlen Tatarski. Imaginile prezentate il suprpind pe bloggerul militar in timp ce vorbește publicului, apoi pune in cutie statueta in care autoritațile ruse spun ca era instalat explozibilul. Bloggerul, ucis pe loc de […] The post Au fost publicate imaginile cu momentul in care bloggerul rus a fost ucis. IMAGINI ȘOCANTE - VIDEO first appeared on Ziarul National .