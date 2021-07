Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fantani arteziene, doua instalate in Parcul Crang și trei in Parcul Tineretului, au fost inaugurate in acest weekend. Cele doua parcuri au devenit astfel mai atragatoare, spune primarul Buzaului. Functionarea artezienelor va imbunatati, prin oxigenare, si calitatea apei din lac. Autoritatile spun…

- Cele cinci fantani arteziene (doua in Parcul Crang și trei in Parcul Tineretului) au fost inaugurate aseara, dupa finalizarea instalarii lor și a probelor efectuate in ultima perioada.Helesteul și lacul din Parcul Tineretului au devenit, astfel, mai animate, cele cinci fantani luminoase oferind un „spectacol”…

- Gelu Pohoata, un angajat al SC Servicii Publice Iasi, se afla in timpul programului de munca in zona Piata Unirii, din municipiul Iasi, cand a vazut pe o banca un batran descult, aflat in suferinta. Nu a stat prea mult pe ganduri, s-a apropiat de el, i-a dat ultimii bani din buzunar si l-a incaltat…

- FOTO ȘTIREA TA| Fantanile arteziene cu lumini din Parcul Custozza, nefuncționale: „Oare o sa le dea drumul la iarna?” Fantanile arteziene cu lumini din Parcul Custozza, nefuncționale: „Oare o sa le dea drumul la iarna?” Albaiulienii și turiștii sunt vaduviți de a se bucura de fantanile arteziene cu…

- De cateva zile, artezienele din Parcul Crang sunt in funcțiune, motiv pentru buzoienii aflați la plimbare in jurul heleșteului sa le pozeze și filmeze. Se fac teste, spun autoritațile, iar pana la inaugurare au mai ramas doar cateva zile. „Sunt doar probe pe care firma care executa lucrarea le face.…

- In aceasta seara au fost efectuate primele probe ale fantanii arteziene montate pe heleșteul din Parcul Crang. Pentru buzoienii ieșiți la plimbare a fost un adevarat spectacol de lumini. Intre timp sunt in lucru și cele trei arteziene din Parcul Tineretului, firma din Ramnicu Valcea fiind pe ultima…

- Un barbat din municipiul Hunedoara a fost amendat de Politia Locala cu 800 de lei dupa ce a fost surprins ca se spala intr-o fantana arteziana din fata Casei de cultura, individul, imbracat sumar, fiind observat ca facea si gesturi obscene. "Nu spune nimeni ca nu ne putem racori cu ajutorul…