Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in urma controalelor ANPC, unele cluburi au fost inchise. Treptat, abonații au fost informați prin mesaje și telefoane ca nu mai au acces la club pentru antrenamentele lor, deoarece acesta a fost inchis pe termen nedeterminat.„Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR)…

- ANPC a aplicat, pana in prezent, amenzi contravenționale in valoare de peste 100.000 de lei și a propus oprirea temporara a mai multor sali World Class din zona Capitalei, anunța Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov. „Comisariatul Regional pentru…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…

- “In literatura romana, regionalismele sunt folosite de scriitori in scop artistic, ele sunt o permanenta sursa de imbogatire a limbii literare. Utilizarea lor cu masura si maiestrie este admisa, chiar recomandabila, dar abundenta lor poate dauna valorii artistice”, sustine prof. Univ. dr. Dumitru Draica,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au inceput controale la furnizori de legume si fructe si pana in prezent au fost date amenzi in valoare de 140.000 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare doua tone de fructe, pana la remedierea deficientelor…

- ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari a corectitudinii informatiilor privind originea/denumirea fructelor si legumelor comercializate. Astfel, in 28 si 29 noiembrie,…

- Guvernul Ucrainei a adoptat o decizie privind utilizarea conceptului de "limba romana" in loc de "limba moldoveneasca" in Ucraina, anunta Ministerul Educatiei si Stiintei de la Kiev, intr-o declaratie oficiala in limbile romana si ucraineana, publicata joi seara pe site-ul sau.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca, potrivit intelegerilor convenite cu autoritatile de la Kiev, Ucraina a recunoscut limba romana ca limba oficiala a minoritatii romane pe teritoriul sau, adaugand ca implementarea totala a deciziilor in acest sens este ingreunata, momentan, de faptul ca tara…