ANPC a dat iama în sălile de fitness din București Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au luat la bani marunți mai multe sali de fitness World Class din Bucuresti, o parte dintre ele fiind inchise. Reprezentanții ANPC susțin ca au gasit o gramada de nereguli: zone cu risc de accidentare, aparate de fitness fara traducere in limba romana, scari instabile pentru accesul in piscina, pereti murdari. Comisarii au dat amenzi de 116.500 de lei in urma controalelor. Comisarii ANPC au transmis ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au facut, miercuri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

