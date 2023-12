Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fragmente osoase au fost gasite de anchetatori printre ruinele Fermei Dacilor din satul prahovean Tohani, acestea fiind trimise la Bucuresti pentru efectuarea expertizei genetice, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.Potrivit acestora, cercetarea la fata locului s-a incheiat…

- Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au finalizat, joi seara, cercetarea la fata locului in dosarul Fermei Dacilor, care a ars in urma unui incendiu izbucnit pe 26 decembrie, in cea de-a doua zi de Craciun. Al optulea cadavru nu a fost identificat, insa sub ruine au fost gasite…

- Salvatorii au facut o descoperire in urma unei operatiuni de cautare desfasurate de echipa Salvamont Valcea. Este vorba despre bunuri si fragmentele osoase ale unei persoane disparute in luna august in zona manastirii Patrunsa.Iata postarea de pe pagina de socializare a Salvamont Romania Dispeceratul…

- Expertiza genetica facuta in cazul partilor de cadavru gasite in luna august la malul unei insule din raul Mures a aratat ca este vorba despre fetita de 7 ani care se afla in ambarcatiunea care s-a rasturnat la sfarsitul lunii aprilie, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie Judetean Arad a anuntat,…

- Expertiza genetica facuta in cazul partilor de cadavru gasite in luna august la malul unei insule din raul Mures a aratat ca este vorba despre fetita de 7 ani care se afla in ambarcatiunea care s-a rasturnat la sfarsitul lunii aprilie.

- La data de 09 octombrie 2023, ora 16.55, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic, pe DN2 E85 (Focșani), un autoturism, condus de catre un barbat, de 40 de ani, care se deplasa din direcția Garoafa catre Focșani. In autoturism au fost identificați doi pasageri, iar cu ocazia controlului…