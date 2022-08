Stiri pe aceeasi tema

- 35 de cazuri de infectari la oameni cu un virus de origine animala de tip Henipavirus au fost identificate in doua provincii din China, a anuntat presa de stat chineza, citata de agentia EFE și Agerpres.

- Ambasadorul Chinei in Regatul Unit a declarat ca deputații britanici se vor confrunta cu „consecințe grave”, daca vor ”dansa pe tonul SUA” și vor urma exemplul lui Nancy Pelosi și vizitand Taiwanul.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 2 – 8 mai, au fost raportate 289 de cazuri de gripa clinica, fata de 54 de cazuri inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi interval au fost raportate sapte cazuri de infectii respiratorii acute severe (SARI),…

