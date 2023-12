Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de difterie cutanata netoxigena au fost confirmate in Capitala, au declarat pentru News.ro reprezentantii INSP, care au precizat ca aceasta afectiune apare in special la persoane din grupuri vulnerabile.Conform sursei citate, ambii pacienti la care a fost confirmata difteria cutanata netoxigena…

- In Romania au fost confirmate doua cazuri de difterie. Boala, extrem de contagioasa, nu a mai fost confirmata in țara noastra din anul 1990. Situația din prezent ii uimește inclusiv pe specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica, dar și pe medicii infecționiști.

- Doua persoane au fost diagnosticate cu difterie. Boala contagioasa nu a mai fost prezenta pe teritoriul Romaniei din 1990. Persoanele provind din medii defavorizate. Au fost internate in spital iar starea lor este buna momentan. Simptomele difteriei se aseamana cu o rceala si se manifesta, printre altele,…

- Dupa cum a raportat OMS, 37 de țari s-au confruntat cu focare majore de rujeola anul trecut. Rujeola este o boala infecțioasa virala foarte contagioasa care se transmite viral, relateaza Știri Diaspora.Acesta este cazul, de exemplu, atunci cand persoanele infectate tușesc sau stranuta. Simptomele includ…

- Boli cardiovasculare la pacienți cu varste sub 40 de ani reprezinta o problema curenta, avertizeaza medicii cardiologi. In prezent, prioritare sunt prevenția acestor cazuri, dar și tratarea celor diagnosticați. In legatura cu bolile cardiovasculare, prof. univ. dr. Victor Costache spune ca media de…

- Un numar de 72 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, pana in 5 octombrie, potrivit raportului Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit celui mai recent raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Un numar de 65 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate, in Romania, pana in 28 septembrie, iar opt dintre pacientii infectati au murit, potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica (INSP): Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din București, medicii observa o creștere a numarului copiilor cu Covid-19. Și la Institutul ”Matei Balș, Puterea.ro a aflat ca, pe langa Covid, sunt mai mulți copii diagnosticați cu rujeola. Prof. univ. dr. Monica Luminos, șefa Secției…