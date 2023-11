Au explodat spăgile la Registrul Auto, iar DNA intră tare în șefii instituției Pana acum, descinderile procurorilor pe la diferite sedii ale Registrului Auto Roman (RAR) din țara nu au speriat șefii cei mari, insa iau o cu totul alta turnura dupa ce in ultimii 2 ani șpagile au explodat, iar DNA a luat la puricat aceasta instituție in frunte cu conducerea ei. Totul a inceput in urma cu 2 ani, cand istoria de peste 30 de ani a RAR, instituție condusa numai de specialiști cu profilul inginerie auto, era distrusa prin numirea unui subofițer de la pașapoarte, de formație contabil. Este vorba despre o anume Alina Mihaela Nița, unsa pe funcție in martie 2022, cand PNL era la putere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

