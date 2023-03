Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, pacienții din Romania au platit din ce in ce mai mult pentru tratamente, in timp ce peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piața, avertizeaza Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR).

- * 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista un grup de lucru in ceea ce priveste politica de pret in cazul medicamentelor, din care fac parte si producatorii de medicamente generice, conform Agerpres. „Noi avem…

- Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga cresterea accelerata a costurilor de productie, generata de pandemie si de razboiul din Ucraina, conform unui comunicat remis redactiei.…

- Pacienții din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de pandemie și de razboiul din Ucraina. Asociația Producatorilor de Medicamente…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). "Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Pacienții din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adauga creșterea accelerata a costurilor de producție, generata de pandemie și de razboiul din Ucraina. Asociația Producatorilor de Medicamente…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). ‘Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR)."Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…