Stiri pe aceeasi tema

- O contabila este acuzata de delapidare dupa ce ar fi facut cumparaturi fictive de peste 500.000 de lei de la firma sotului si de la cea a fiului lor. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au descoperit ca, timp de doi ani, contabila Școlii nr.18 a cumparat fictiv diverse obiecte…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au retinut, in cursul zilei de ieri, o femeie de 49 ani si pe sotul acesteia, de 56 ani, banuiti de comiterea mai multor fapte de delapidare, complicitate…

- Contabila de 36 de ani, din Sebeș, banuita ca a creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei, va fi cercetata sub control judiciar. Va reamintim ca politistii de investigare a criminalitatii economico-financiare au luat masura retinerii fata de o angajata a unei societati comerciale din Sebes, care ar…