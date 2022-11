Au curs golurile… în cont! CS Blejoi a mai obținut o victorie, fara mari probleme, dupa cum arata scorul, 6-2 cu vecinii” de la CS Paulești! Pe teren, diferența nu a fost chiar atat de mare, oaspeții… rarind randurile dupa minutul 80, cand au incasat trei goluri, meciul mergand de un 3-2 oarecum ”chilibrat”, la un 6-2, ca de ”tenis”. Iar echipei din Paulești pare ca incepe sa-i placa meciurile cu ”goluri multe”, dupa 1-5 cu Sepsi II venind aceasta noua ”lovitura”. In schimb, in ”contul” celor de la Blejoi, lucrurile merg bine, fobalistic,in cont se strang… prime, goluri, puncte! Au fost doua reușite extreme de spectaculoase… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

