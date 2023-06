Au căzut cu maşina în şanţ Un sofer a cazut cu masina intr-un santt de pe marginea drumului national 67 pe raza localitatii Malovat. „Doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului ISU Drobeta Turnu-Severin au intervenit cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare la un accident rutier, produs pe DN 67, pe raza localitații Malovaț“, potrivit ISU Mehedinti . Cu masina in sant In urma accidentului, in care a fost implicat un singur autoturism, care a parasit partea carosabila, doua persoane au fost evaluate medical de catre paramedicii SMURD și echipajul SAJ. Ulterior, acestea au refuzat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. ”Echipajele operative au gasit…

- O mașina a spart un perete al unui restaurant din județul Cluj și a ajuns pana in mijlocul acestuia. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit duminica dimineața la un eveniment rutier care s-a produs la ieșirea din localitatea Jucu de Mijloc, județul Cluj, scrie G4Media. „Alerta…

- Mii de țigari de contrabanda, gasite intr-o mașina, la Stoina. ???????????????????? ????.???????????? ???????? ????̦???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????̦????????̦????????????…

- Trei oameni sunt raniți in urma unei explozii care s-a produs pe o barca a Poliției de Frontiera a Romaniei. Accidentul s-a produs in județul Mehedinți, in portul Drobeta Turnu Severin. Explozia s-a produs in timp ce ambarcațiunea era alimentata cu combustibil. Persoanele ranite sunt doi angajați ai…

- Un accident a avut loc, miercuri, in localitatea Butoiesti, judetul Mehedinti, fiind implicata masina Google care nu a acordat prioritate de trecere trenului care circula pe ruta Drobeta Turnu Severin - Filiasi. In urma acestuia, soferul autoturismului a fost ranit usor. Politistii au intocmit dosar…

- Un accident rutier a avut loc sambata, dupa-amiaza, langa Parcul Central din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie a fost ranita in urma impactului violent.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din…

- Pompierii clujeni au intervenit in urma cu puține momente in localitatea Chinteni. Din primele informații, un barbat ar fi fost surprins de o explozie petrecuta la mai multe burlane metalice aflate sub presiune.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…