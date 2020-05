Au ajuns să arunce ouăle și laptele. Fermierii risipesc mai multă mâncare ca oricând Risipa de mancare se intampla la un alt nivel in vremea pandemiei. Fermierii au ajuns sa-și arunce propria producție. Acest lucru se intampla pe glob. Laptele și ouale sunt aruncate, strugurii putrezesc iar porcii sunt ingropați, potrivit Bloomberg. Insa exista și un aspect surprinzator: cantitatea totala de mancare aruncata, la nivel mondial, s-ar putea sa nu fie mai mare ca de obicei, cand o treime din producția globala ajungea la groapa de gunoi. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

