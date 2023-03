Au ajuns primele autoturisme BMW ale Poliției Române Au ajuns in țara primele autoturisme BMW care vor intra in dotarea Poliției Romanea Un astfel de transport a fost fotografiat de un cititor G4Media. Remorca pe care se afla cele doua autoturisme BMW, care poarta insemnele poliției aparține societații Automobile Bavaria, conform sursei citate. Contractul este in valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuza atunci ministerul ca a organizat o licitație cu dedicație, deoarece doar modele BMW s-ar fi putut califica dupa criteriile stabilite in caietul de sarcini. Potrivit portalului achizițiilor publice, o singura oferta a fost depusa.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

